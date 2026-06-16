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Nicolas Mahut, après la grosse victoire de Mannarino contre Mensik : « C’est ça qui est extra­or­di­naire avec Adrian : d’année en année il enchaîne les défaites sur terre battue, et à chaque fois que le gazon arrive, il est perfor­mant dès la première semaine »

Par
Thomas S
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Tennis - Wimbledon - ITF -

Adrian Mannarino revit avec la saison sur gazon, après avoir encaissé huit défaites en autant de matchs sur terre battue. 

Demi‐finaliste la semaine dernière sur l’ATP 250 de Bois‐le‐Duc, aux Pays‐Bas, l’ac­tuel 44e joueur mondial s’est offert ce mardi le récent demi‐finaliste de Roland‐Garros, Jakub Mensik, après une rencontre étri­quée et à rebon­dis­se­ments : 5–7, 7–6(2), 7–6(5), en 2h40 de jeu. 

Invité à réagir suite à cette victoire probante, Nicolas Mahut, consul­tant pour Eurosport, a tenu à mettre en lumière la faculté du joueur de 37 ans à se remo­bi­liser immé­dia­te­ment, même après une série d’échecs. 

« C’est ça qui est extra­or­di­naire avec Adrian, c’est que d’année en année il enchaîne les défaites sur terre battue, il a du mal à jouer son jeu avec une frus­tra­tion qui inter­vient, et à chaque fois que le gazon arrive, à chaque fois il est perfor­mant dès la première semaine. Et c’est quand même assez incroyable parce qu’il n’avait quand même pas gagné le moindre match depuis (le 19 mars) et c’est quand même très long quand vous êtes joueur de tennis de ne pas gagner un match pendant plusieurs mois. »

Publié le mardi 16 juin 2026 à 16:27

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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