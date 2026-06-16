Adrian Mannarino revit avec la saison sur gazon, après avoir encaissé huit défaites en autant de matchs sur terre battue.

Demi‐finaliste la semaine dernière sur l’ATP 250 de Bois‐le‐Duc, aux Pays‐Bas, l’ac­tuel 44e joueur mondial s’est offert ce mardi le récent demi‐finaliste de Roland‐Garros, Jakub Mensik, après une rencontre étri­quée et à rebon­dis­se­ments : 5–7, 7–6(2), 7–6(5), en 2h40 de jeu.

Invité à réagir suite à cette victoire probante, Nicolas Mahut, consul­tant pour Eurosport, a tenu à mettre en lumière la faculté du joueur de 37 ans à se remo­bi­liser immé­dia­te­ment, même après une série d’échecs.

« C’est ça qui est extra­or­di­naire avec Adrian, c’est que d’année en année il enchaîne les défaites sur terre battue, il a du mal à jouer son jeu avec une frus­tra­tion qui inter­vient, et à chaque fois que le gazon arrive, à chaque fois il est perfor­mant dès la première semaine. Et c’est quand même assez incroyable parce qu’il n’avait quand même pas gagné le moindre match depuis (le 19 mars) et c’est quand même très long quand vous êtes joueur de tennis de ne pas gagner un match pendant plusieurs mois. »