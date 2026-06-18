Ancien 4e joueur mondial, vainqueur de Wimbledon en 1987 et désormais consultant pour la BBC, Pat Cash était aux commentaires du match entre Alex De Minaur et Denis Shapovalov, comptant pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 du Queen’s.
Frustré par l’attitude du joueur canadien, notamment dans le deuxième set (battu 6–4, 6–1), L’Australien n’a pas mâché ses mots.
« On connaît son plan A. C’est de servir à fond et de réaliser des coups spectaculaires, mais quand les choses ne se passent pas bien, que fait‐on ? Il faut avoir un plan B si on se prend quelques coups en pleine figure. Son plan B, c’est plutôt son plan A. C’edt le joueur le plus frustrant qui soit… J’adorerais m’asseoir avec lui, travailler un peu à ses côtés pour qu’il devienne plus combatif. Quand on dit qu’il maîtrise tous les coups, en réalité, ce n’est pas tout à fait vrai. Il a des coups puissants, mais il lui manque ce coup intermédiaire, efficace sous pression sans pour autant être purement défensif. Le tennis est un jeu d’agressivité contrôlée. On oscille entre les deux, parfois un peu plus, parfois un peu moins. »
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 17:36