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Pat Cash sur Shapovalov : « C’est le joueur le plus frus­trant qui soit. J’adorerais m’asseoir avec lui, travailler un peu à ses côtés pour qu’il devienne plus combatif »

Par
Thomas S
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Ancien 4e joueur mondial, vain­queur de Wimbledon en 1987 et désor­mais consul­tant pour la BBC, Pat Cash était aux commen­taires du match entre Alex De Minaur et Denis Shapovalov, comp­tant pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 du Queen’s.

Frustré par l’at­ti­tude du joueur cana­dien, notam­ment dans le deuxième set (battu 6–4, 6–1), L’Australien n’a pas mâché ses mots. 

« On connaît son plan A. C’est de servir à fond et de réaliser des coups spec­ta­cu­laires, mais quand les choses ne se passent pas bien, que fait‐on ? Il faut avoir un plan B si on se prend quelques coups en pleine figure. Son plan B, c’est plutôt son plan A. C’edt le joueur le plus frus­trant qui soit… J’adorerais m’asseoir avec lui, travailler un peu à ses côtés pour qu’il devienne plus combatif. Quand on dit qu’il maîtrise tous les coups, en réalité, ce n’est pas tout à fait vrai. Il a des coups puis­sants, mais il lui manque ce coup inter­mé­diaire, effi­cace sous pres­sion sans pour autant être pure­ment défensif. Le tennis est un jeu d’agressivité contrôlée. On oscille entre les deux, parfois un peu plus, parfois un peu moins. »

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 17:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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