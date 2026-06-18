Ancien 4e joueur mondial, vain­queur de Wimbledon en 1987 et désor­mais consul­tant pour la BBC, Pat Cash était aux commen­taires du match entre Alex De Minaur et Denis Shapovalov, comp­tant pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 du Queen’s.

Frustré par l’at­ti­tude du joueur cana­dien, notam­ment dans le deuxième set (battu 6–4, 6–1), L’Australien n’a pas mâché ses mots.

« On connaît son plan A. C’est de servir à fond et de réaliser des coups spec­ta­cu­laires, mais quand les choses ne se passent pas bien, que fait‐on ? Il faut avoir un plan B si on se prend quelques coups en pleine figure. Son plan B, c’est plutôt son plan A. C’edt le joueur le plus frus­trant qui soit… J’adorerais m’asseoir avec lui, travailler un peu à ses côtés pour qu’il devienne plus combatif. Quand on dit qu’il maîtrise tous les coups, en réalité, ce n’est pas tout à fait vrai. Il a des coups puis­sants, mais il lui manque ce coup inter­mé­diaire, effi­cace sous pres­sion sans pour autant être pure­ment défensif. Le tennis est un jeu d’agressivité contrôlée. On oscille entre les deux, parfois un peu plus, parfois un peu moins. »