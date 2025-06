Avec le tournoi de Halle, l’ATP 500 du Queen’s, du 16 au 22 juin prochain, est un des grands tour­nois à surveiller pour dégager des tendances avant Wimbledon. Seulement, le tournoi londo­nien connaît déjà ses premiers couacs.

L’organisation devra composer sans ses deux fina­listes de l’édi­tion précé­dente. Le cham­pion sortant Tommy Paul, et Lorenzo Musetti font l’im­passe pour ce grand test sur gazon, avant le SW19. Si aucune raison n’est évoquée pour l’Américain, le sixième joueur mondial semble pas suffi­sam­ment remis de sa bles­sure au genou gauche, contractée pendant sa demi‐finale contre Carlos Alcaraz à Roland‐Garros.

Matteo Berrettini s’ajoute à cette liste d’ab­sents de poids, à ce tableau prin­cipal. Vainqueur du tournoi en 2021 et 2022, il avait déjà dû renoncer à disputer Roland‐Garros. Sa présence au Majeur sur herbe reste incertaine.

Queen’s update :

OUT : Musetti, Paul, Berrettini

IN : Bublik, Ugo Carabelli, Brooksby

Next : Diallo