Tenant du titre sur l’ATP 500 du Queen’s et restant sur une série de 13 victoires consé­cu­tives sur gazon, Carlos Alcaraz est tombé sur un os nommé Jack Draper, ce jeudi en huitièmes de finales.

Le récent vain­queur de Roland‐Garros, qui dispu­tait seule­ment son deuxième match de l’année sur cette surface, s’est heurté au rythme et à la préci­sion du local, vain­queur il y a quelques jours de l’ATP 250 de Stuttgart.

Pourtant auteur d’un premier set très solide, le protégé de Juan Carlos Ferrero cédait au jeu décisif face à Draper impi­toyable et remar­qua­ble­ment effi­cace. Ensuite plus en diffi­culté dans la deuxième manche et malgré trois balles de match sauvées sur son service à 5–2, il finis­sait par logi­que­ment s’in­cliner face à un adver­saire qui sera à surveiller de très près à Wimbledon dans 10 jours : 7–6(3), 6–3, après 1h40 de jeu.

Une défaite loin d’être inquié­tante pour le triple vain­queur en Grand Chelem compte tenu du temps qu’il a eu pour se préparer à cette surface. Mais ce revers lui coûte malgré tout pas moins de 455 points.