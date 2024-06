En claquant 47 aces contre Cameron Norrie au premier tour du Queen’s lundi, Milos Raonic a battu un record pour un match en deux sets gagnants. Forcément fier, le fina­liste de Wimbledon 2016 était surtout soulagé de s’imposer.

« Ce petit record, c’est quelque chose de spécial, de signi­fi­catif. Je suis content qu’il y ait une victoire derrière, parce que je me senti­rais peut‐être diffé­rent ou un peu plus amer si je devais obtenir autant de points gratuits et perdre le match », a déclaré le Canadien dans des propos rapportés par L’Equipe.