La tran­si­tion terre battue‐gazon ne s’est pas déroulée comme prévu pour Holger Rune, battu dès le premier tour au Queen’s par Jordan Thompson : 4–6, 7–6(4), 6–3.

Dans des propos rapportés par AS après le match, le 15e mondial n’a pas voulu se cher­cher d’ex­cuse même s’il a regretté la dange­ro­sité du court.

« C’était très glis­sant, pour vous dire la vérité. J’ai glissé trois fois et l’une de ces glis­sades était très impor­tante, mais ça ne sert à rien de blâmer le court, je suis respon­sable de la défaite. C’est la même chose pour nous deux, et il a réussi à ne pas glisser. »

Une plainte légi­time de Rune au vu de l’abandon de Frances Tiafoe, blessé à la hanche, et de l’in­ter­rup­tion du match entre Tabilo et Davidovich Fokina à cause de l’humidité.