Interrogé par Tennis TV, le 9e joueur mondial, Holger Rune, est revenu sur la finale d’an­tho­logie à Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« La première chose qui m’est venue à l’es­prit quand j’ai vu ça, c’est que quand le tennis est joué à ce niveau, avec une telle condi­tion physique, honnê­te­ment, il n’y a pas de meilleur sport. Je vais le dire fran­che­ment, il n’y a pas de meilleur sport, et il n’y a pas de sport plus diffi­cile. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, mais c’est impos­sible, donc je pense que cela montre vrai­ment à quel point le tennis s’est amélioré. Le niveau supé­rieur est incroyable, et cela me motive énormément. »