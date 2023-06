Holger Rune n’a pas l’ha­bi­tude de cacher ses ambi­tions. Il l’a encore une fois montré, avant son entrée en lice au Queen’s contre Maxime Cressy, lors­qu’il a été inter­rogé sur la possi­bi­lité de remporter 20 titres du Grand Chelem. Même si l’avoue volon­tiers que le défi est abso­lu­ment gigantesque.

« Je ne pense pas que ce soit impos­sible, mais seuls trois hommes ont réussi à le faire… (Djokovic 23, Nadal 22 et Federer 20, ndlr) C’est tout simple­ment incroyable, ces trois joueurs sont les meilleurs de l’his­toire. Beaucoup ont gagné un, deux ou trois tour­nois du Grand Chelem, mais en gagner autant est complè­te­ment fou, c’est extra­or­di­naire. Je sais ce qu’il faut faire pour atteindre les quarts de finale d’un Grand Chelem, l’ef­fort est plus grand que d’at­teindre la finale d’un Masters 1000 ou de gagner un Masters 1000. Gagner ces tour­nois, 20 fois ou plus, demande quelque chose de spécial, mais nous sommes plusieurs à vouloir essayer », a déclaré le Danois dans des propos rapportés par AS.