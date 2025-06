Nouveau venu dans l’équipe de Carlos Alcaraz, Samuel Lopez, co‐entraîneur du récent vain­queur de Roland‐Garros aux côtés de Juan Carlos Ferrero, s’est exprimé chez nos confrères d’Eurosport avant l’en­trée en lice de son joueur sur l’ATP 500 du Queen’s.

Et selon lui, l’ac­tuel 2e joueur mondial doit d’abord penser à ses sensa­tions sur cette nouvelle surface.

« Il y a peu de temps pour se préparer, mais nous prenons cela comme une adap­ta­tion au gazon. Plus nous gagne­rons de matches ici, mieux ce sera. L’objectif pour un joueur comme lui est de venir aux tour­nois pour gagner, mais en étant conscient que l’im­por­tant est de conti­nuer à se préparer. Il doit comprendre et accepter que ce ne sera pas facile après une si longue tournée sur terre battue et main­te­nant un chan­ge­ment de surface, et que les senti­ments sont diffé­rents et diffi­ciles à obtenir. »