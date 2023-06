En confé­rence de presse après sa belle victoire contre Frances Tiafoe lors du tournoi de Queen’s, le joueur améri­cain a pu revenir sur les diffi­cultés qui ont entouré son retour à la compé­ti­tion après sa bles­sure au poignet.

L’actuel 29e joueur mondial a donc notam­ment parlé sur la diffi­culté de produire son meilleur niveau de jeu quand on revient de bles­sure, de la peur de se blesser en jouant certains coups et du respect énorme pour les joueurs qui ont toujours réussi à revenir au top après de telles épreuves…

« C’est extrê­me­ment diffi­cile de surmonter une bles­sure et d’en revenir, parfois c’est même drôle de voir Nadal et la faci­lité avec laquelle il s’en est sorti tout au long de sa carrière, en reve­nant avec le même rythme qu’a­vant. C’est la première fois que je suis blessé pendant une période aussi longue, donc je pense que j’ai beau­coup appris de cette expé­rience, même si elle a été très diffi­cile pour moi. Aujourd’hui encore, j’ai quelques problèmes avec lesquels je ne me sens pas tout à fait à l’aise, mais vous savez, ce sont des matches comme celui‐ci qui me préparent pour l’avenir, et j’es­père que d’autres résul­tats posi­tifs vien­dront à court terme », a déclaré l’Américain, opposé à Cameron Norrie ce vendredi en quarts de finale du Queen’s.