Toujours à l’aise sur l’herbe avec son jeu atypique, Tommy a envoyé un message aux autorités concernant la saison sur gazon qui lui semble beaucoup trop courte. En effet, elle ne dure que 5 semaines dont 2 pour Wimbledon. Ses arguments sont tout à fait acceptables.
« Il faut quand même souligner que c’est la seule surface sur laquelle nous n’avons pas de Masters 1000. C’est difficile, évidemment avec ce calendrier mais il faudrait vraiment y penser. On se plaint d’avoir trop de tournois, et pourtant, me voilà à réclamer un Masters 1000 sur gazon. Je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions pas. Je pense que c’est sur gazon que le tennis a commencé. C’est la tradition du tennis »
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 08:22