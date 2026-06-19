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Tommy Paul veut plus de vert : « On se plaint d’avoir trop de tour­nois, et pour­tant, me voilà à réclamer un Masters 1000 sur gazon ? C’est sur l’herbe que le tennis est né »

Par
Laurent Trupiano
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Toujours à l’aise sur l’herbe avec son jeu atypique, Tommy a envoyé un message aux auto­rités concer­nant la saison sur gazon qui lui semble beau­coup trop courte. En effet, elle ne dure que 5 semaines dont 2 pour Wimbledon. Ses argu­ments sont tout à fait acceptables.

« Il faut quand même souli­gner que c’est la seule surface sur laquelle nous n’avons pas de Masters 1000. C’est diffi­cile, évidem­ment avec ce calen­drier mais il faudrait vrai­ment y penser. On se plaint d’avoir trop de tour­nois, et pour­tant, me voilà à réclamer un Masters 1000 sur gazon. Je ne vois pas pour­quoi nous ne le ferions pas. Je pense que c’est sur gazon que le tennis a commencé. C’est la tradi­tion du tennis »

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 08:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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