Accueil ATP ATP - Queen's

Ugo Humbert, après sa défaite en demi‐finales : « Ce n’est pas très grave »

Par
Baptiste Mulatier
-
188

Ugo Humbert a été stoppé en demi‐finales du Queen’s par Tommy Paul (28e mondial) : 6–3, 6–3, en 1h19 de jeu. 

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite, le Français, 33e mondial, a simple­ment reconnu la supé­rio­rité de son adver­saire du jour. 

« C’était un peu plus dur aujourd’hui (samedi), il a hyper bien joué, je trouve qu’il a été solide. Service et retour, il s’est mis un peu plus loin. Je sentais que j’avais un peu moins d’énergie, après ce n’est pas très grave. Il y a eu plein de choses posi­tives cette semaine. Je vais me concen­trer là‐dessus. Pour moi, la suite, c’est Eastbourne (Angleterre). Je pense que je vais jouer lundi donc il faut bien que je récu­père. Je suis content de ma semaine même si aujourd’hui, ça a été un peu plus compliqué. »

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 09:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥