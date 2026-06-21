Ugo Humbert a été stoppé en demi‐finales du Queen’s par Tommy Paul (28e mondial) : 6–3, 6–3, en 1h19 de jeu.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite, le Français, 33e mondial, a simple­ment reconnu la supé­rio­rité de son adver­saire du jour.

« C’était un peu plus dur aujourd’hui (samedi), il a hyper bien joué, je trouve qu’il a été solide. Service et retour, il s’est mis un peu plus loin. Je sentais que j’avais un peu moins d’énergie, après ce n’est pas très grave. Il y a eu plein de choses posi­tives cette semaine. Je vais me concen­trer là‐dessus. Pour moi, la suite, c’est Eastbourne (Angleterre). Je pense que je vais jouer lundi donc il faut bien que je récu­père. Je suis content de ma semaine même si aujourd’hui, ça a été un peu plus compliqué. »