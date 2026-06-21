Ugo Humbert a été stoppé en demi‐finales du Queen’s par Tommy Paul (28e mondial) : 6–3, 6–3, en 1h19 de jeu.
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite, le Français, 33e mondial, a simplement reconnu la supériorité de son adversaire du jour.
« C’était un peu plus dur aujourd’hui (samedi), il a hyper bien joué, je trouve qu’il a été solide. Service et retour, il s’est mis un peu plus loin. Je sentais que j’avais un peu moins d’énergie, après ce n’est pas très grave. Il y a eu plein de choses positives cette semaine. Je vais me concentrer là‐dessus. Pour moi, la suite, c’est Eastbourne (Angleterre). Je pense que je vais jouer lundi donc il faut bien que je récupère. Je suis content de ma semaine même si aujourd’hui, ça a été un peu plus compliqué. »
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 09:48