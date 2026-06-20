Après avoir sauvé quatre balles de match jeudi face au Serbe Hamad Medjedovic (67e mondial) en huitièmes de finale du Queen’s, Ugo Humbert a dû revenir sur le court vendredi pour disputer la fin de cette rencontre interrompue par manque de luminosité. Le Français a finalement arraché la victoire dans le jeu décisif (2−6, 7–6[4], 7–6[5]).
Quelques heures plus tard, il était déjà de retour pour son quart de finale. Loin d’accuser le coup, le Messin a surclassé le qualifié australien Rinky Hijikata (104e) en seulement deux sets (6−1, 6–2) pour décrocher sa place dans le dernier carré du Queen’s.
Une qualification dans le dernier carré qui a particulièrement satisfait le 33e joueur mondial, comme il l’a confié à L’Equipe.
« Là où je suis content, c’est l’attitude et l’énergie que je mets sur le court, c’est ça qui m’a permis de hausser mon niveau de jeu, parce que je n’avais pas de super sensations quand je suis arrivé ici. Je ne me suis pas fixé des objectifs de fou, sauf de mettre de l’énergie. Sur gazon, il suffit de tenir son service, et tu as quand même une chance. Rien que ça, ça me fait du bien. Je trouve que je monte en puissance, et ça fait plaisir. Franchement je me suis régalé sur le terrain contre Hijikata. J’ai bien servi avec des bons slices. Quand je la fais bien tourner, ça m’ouvre quand même le terrain… »
Pour une place en finale, Humbert défiera désormais l’Américain Tommy Paul (28e mondial).
Publié le samedi 20 juin 2026 à 09:38