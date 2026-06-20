Après avoir sauvé quatre balles de match jeudi face au Serbe Hamad Medjedovic (67e mondial) en huitièmes de finale du Queen’s, Ugo Humbert a dû revenir sur le court vendredi pour disputer la fin de cette rencontre inter­rompue par manque de lumi­no­sité. Le Français a fina­le­ment arraché la victoire dans le jeu décisif (2−6, 7–6[4], 7–6[5]).

Quelques heures plus tard, il était déjà de retour pour son quart de finale. Loin d’ac­cuser le coup, le Messin a surclassé le qualifié austra­lien Rinky Hijikata (104e) en seule­ment deux sets (6−1, 6–2) pour décro­cher sa place dans le dernier carré du Queen’s.

Une quali­fi­ca­tion dans le dernier carré qui a parti­cu­liè­re­ment satis­fait le 33e joueur mondial, comme il l’a confié à L’Equipe.

« Là où je suis content, c’est l’at­ti­tude et l’énergie que je mets sur le court, c’est ça qui m’a permis de hausser mon niveau de jeu, parce que je n’avais pas de super sensa­tions quand je suis arrivé ici. Je ne me suis pas fixé des objec­tifs de fou, sauf de mettre de l’énergie. Sur gazon, il suffit de tenir son service, et tu as quand même une chance. Rien que ça, ça me fait du bien. Je trouve que je monte en puis­sance, et ça fait plaisir. Franchement je me suis régalé sur le terrain contre Hijikata. J’ai bien servi avec des bons slices. Quand je la fais bien tourner, ça m’ouvre quand même le terrain… »

Pour une place en finale, Humbert défiera désor­mais l’Américain Tommy Paul (28e mondial).







