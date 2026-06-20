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Ugo Humbert, après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales : « Je ne me suis pas fixé des objec­tifs de fou, sauf un seul »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir sauvé quatre balles de match jeudi face au Serbe Hamad Medjedovic (67e mondial) en huitièmes de finale du Queen’s, Ugo Humbert a dû revenir sur le court vendredi pour disputer la fin de cette rencontre inter­rompue par manque de lumi­no­sité. Le Français a fina­le­ment arraché la victoire dans le jeu décisif (2−6, 7–6[4], 7–6[5]).

Quelques heures plus tard, il était déjà de retour pour son quart de finale. Loin d’ac­cuser le coup, le Messin a surclassé le qualifié austra­lien Rinky Hijikata (104e) en seule­ment deux sets (6−1, 6–2) pour décro­cher sa place dans le dernier carré du Queen’s.

Une quali­fi­ca­tion dans le dernier carré qui a parti­cu­liè­re­ment satis­fait le 33e joueur mondial, comme il l’a confié à L’Equipe.

« Là où je suis content, c’est l’at­ti­tude et l’énergie que je mets sur le court, c’est ça qui m’a permis de hausser mon niveau de jeu, parce que je n’avais pas de super sensa­tions quand je suis arrivé ici. Je ne me suis pas fixé des objec­tifs de fou, sauf de mettre de l’énergie. Sur gazon, il suffit de tenir son service, et tu as quand même une chance. Rien que ça, ça me fait du bien. Je trouve que je monte en puis­sance, et ça fait plaisir. Franchement je me suis régalé sur le terrain contre Hijikata. J’ai bien servi avec des bons slices. Quand je la fais bien tourner, ça m’ouvre quand même le terrain… »

Pour une place en finale, Humbert défiera désor­mais l’Américain Tommy Paul (28e mondial).



Publié le samedi 20 juin 2026 à 09:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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