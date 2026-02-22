Présent au Brésil en tant que guest star, André a bien voulu revenir en arrière pour expliquer comment le tennis a évolué. »
« Il y a une énorme différence entre le tennis d’hier et celui d’aujourd’hui, évidemment. Le jeu évolue sans cesse, il progresse constamment. Le premier changement qui a véritablement modifié la stratégie et la géométrie du tennis a été l’arrivée du cordage Luxilon (polyester), lorsque Guga (Kuerten) l’a utilisé pour frapper en lift . Cela a commencé à modifier les trajectoires des balles. Du coup, le jeune joueur qui a grandi en voyant cela a commencé à attaquer de plus en plus fort. J’ai eu la chance de jouer d’une manière qui me permettait de prendre mon temps, d’avancer et de forcer mes adversaires à reculer. Aujourd’hui, les joueurs sont beaucoup plus grands, plus rapides, et le jeu est plus dynamique : on peut faire mal de n’importe où sur le court. Alors oui, le tennis a changé. La stratégie reste primordiale, mais les échanges sont différents »
Publié le dimanche 22 février 2026 à 10:11