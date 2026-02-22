Présent au Brésil en tant que guest star, André a bien voulu revenir en arrière pour expli­quer comment le tennis a évolué. »

« Il y a une énorme diffé­rence entre le tennis d’hier et celui d’au­jourd’hui, évidem­ment. Le jeu évolue sans cesse, il progresse constam­ment. Le premier chan­ge­ment qui a véri­ta­ble­ment modifié la stra­tégie et la géomé­trie du tennis a été l’ar­rivée du cordage Luxilon (poly­ester), lorsque Guga (Kuerten) l’a utilisé pour frapper en lift . Cela a commencé à modi­fier les trajec­toires des balles. Du coup, le jeune joueur qui a grandi en voyant cela a commencé à atta­quer de plus en plus fort. J’ai eu la chance de jouer d’une manière qui me permet­tait de prendre mon temps, d’avancer et de forcer mes adver­saires à reculer. Aujourd’hui, les joueurs sont beau­coup plus grands, plus rapides, et le jeu est plus dyna­mique : on peut faire mal de n’im­porte où sur le court. Alors oui, le tennis a changé. La stra­tégie reste primor­diale, mais les échanges sont différents »