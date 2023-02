Carlos Alcaraz n’est‐il pas le rival prin­cipal de Novak Djokovic actuel­le­ment ? Lors de sa confé­rence de presse après sa victoire en huitièmes de finale à Rio contre Fabio Fognini (6−7, 6–2, 6–4), le numéro 2 mondial a répondu avec humi­lité en rappe­lant l’his­to­rique entre le Serbe et Rafael Nadal.

« Il faut comprendre qu’au final, Nadal et Djokovic se sont affrontés près de 60 fois, dont de nombreuses demi‐finales et finales de tour­nois du Grand Chelem, des demi‐finales et finales de Masters 1000. Dans mon cas, je n’ai affronté Novak qu’une seule fois, je viens d’ar­river pour ainsi dire, même si main­te­nant je me bats avec lui pour être numéro un. Cela ne veut pas dire que je suis son plus grand rival, ils partagent le circuit depuis deux décen­nies, ils ont joué des matchs légen­daires, donc c’est normal de dire ça », a rappelé le jeune espa­gnol, qui n’en­terre pas son ainé Rafa pour la suite de la saison 2023, bien au contraire.

Il affron­tera Dusan Lajovic ce vendredi pour une place dans le dernier carré de l’ATP 500 brésilien.