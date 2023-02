Si l’on croyait aux miracles, on pour­rait se demander si Carlos Alcaraz n’a pas été envoyé du ciel dans l’unique but de donner du plaisir aux personnes qui le regardent jouer au tennis.

Auteur d’une nouvelle pres­ta­tion décoif­fante, ce samedi en demi‐finales de l’ATP 500 de Rio alors qu’il semblait en très mauvaise posture face à un joueur qui ne ratait rien ou presque, le 2e joueur mondial, une fois de plus inter­rogé sur la succes­sion du Big 3, a tenu à mettre les points sur les i concer­nant son véri­table objectif.

« Je n’en­vi­sage pas d’être leur succes­seur naturel ou de devenir le joueur de tennis que tout le monde suit. Ce que je veux, c’est trans­mettre ma person­na­lité sur le court, construire mon propre chemin et trans­mettre du bonheur avec mon tennis. Je pense que ma façon d’être et de concourir donne de bonnes vibra­tions aux gens, qui veulent voir de la joie et des coups spec­ta­cu­laires. C’est comme ça que je joue. Revenir à la première place mondiale est certes un objectif pour moi, mais je ne suis pas obsédé par cela, je prends les matchs les uns après les autres. »