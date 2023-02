D’autres joueurs auraient forcé­ment jeter l’éponge mais Carlos est à part et il ne voulait pas « gâcher » cette fête du tennis d’au­tant que le public était derrière lui. Diminué il a donc essaye et a du forcé­ment changer sa tactique avec les risques que cela comporte.

« Le calen­drier est très exigeant. Cela fait quinze jours que je joue au plus haut niveau, sans m’ar­rêter une seule journée. À la fin, en jouant des matchs comme aujourd’hui, vous ressentez une certaine gêne et vous remar­quez des choses. Par précau­tion, vous demandez au kiné de vous bander la jambe, mais la vérité est que j’ai ressenti une douleur dans le même muscle où je m’étais blessé le mois dernier. Lorsque vous êtes blessé, cela affecte votre jeu, vous tentez alors de faire quelque chose de diffé­rent. J’ai essayé d’être plus agres­sive et de finir les points plus rapi­de­ment, mais contre une adver­saire comme Norrie, qui est très coriace, il est diffi­cile de faire des coups gagnants. En prenant autant de risques, vous finissez par faire beau­coup d’er­reurs et cela m’a influencé »