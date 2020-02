C’est la sensation de la semaine. Carlos Alcaraz est devenu le premier joueur né en 2003 à remporter un match dans un ATP 500 sur la terre battue de Rio. Interrogé par l’ATP, le prodige espagnol s’est confié sur son style et cela va surprendre les fans ibériques qui l’imaginaient déjà comme le nouveau Rafael Nadal : « J’aime être agressif, avec beaucoup de coups gagnants. Mon style de jeu est plus ou moins comme celui de Roger Federer : être agressif et venir au filet. »

Le natif de Murcie explique également les conseils des légendes : « Quand je passe du temps avec des grandes figures du tennis comme Rafa Nadal ou Juan Carlos Ferrero, je ne dis rien. J’écoute absolument tout ce qu’ils disent parce que c’est très précieux pour moi. Dans chaque tournoi auquel je participe, j’essaie de faire de mon mieux et je grandirai progressivement. » A seulement 16 ans, l’Espagnol fait déjà preuve d’une belle maturité.