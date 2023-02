Vainqueur en trois sets (6–7(2), 7–5, 6–0) du Chilien Jarry qui était en grande forme, Carlos Alcaraz confirme qu’il est bien de retour et affron­tera Cameron Norrie pour le titre. Le Britannique a dominé le terrien Zapata Miralles à l’issue d’une sacrée bataille (6−2, 3–6, 7–6(2)).

En confé­rence de presse, le prodige espa­gnol est revenu sur son pied qui lui fait un peu mal mais, là encore, il a opté pour la stra­tégie « nadalienne ».

« Je ne m’in­quiète pas pour ça. C’est la vie d’un joueur de tennis. Jouer avec une certaine douleur est normal pour un joueur de tennis. Encore plus si on joue victoire par victoire, sans pause pendant presque 14 jours. C’est normal. Je vais m’oc­cuper de ça et aller en finale à 100%. »