Contraint à l’abandon lors de son entrée en lice à Rio contre Thiago Monteiro après s’être tordu la cheville dès le deuxième point du match, Carlos Alcaraz a expliqué en confé­rence de presse ce qu’il avait ressenti sur le court.

« J’ai senti que c’était mauvais. J’ai senti une douleur, en tombant, et je savais que ça serait diffi­cile de reprendre. C’est la première chose à laquelle j’ai pensé. Le kiné m’a encou­ragé à reprendre pour voir quelles étaient mes sensa­tions. Mais j’avais mal. C’était impos­sible de conti­nuer et ça allait empirer si j’in­sis­tais », a déclaré le numéro 2 mondial qui fera rapi­de­ment des examens pour connaître la nature de sa bles­sure et la durée de son indisponibilité.

Pour rappel, l’Espagnol doit disputer face à Rafael Nadal un match d’ex­hi­bi­tion orga­nisé par Netflix à Las Vegas le 3 mars prochain, avant de parti­ciper au Masters 1000 d’Indian Wells du 6 au 17 mars.