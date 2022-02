Dans la nuit, Carlos Alcaraz a dominé en finale Diego Schwartzman en deux manches : 6–4, 6–2 confir­mant son nouveau statut. Impressionnant toute la semaine, l’Espagnol est déjà un gros client sur la terre‐battue.

Fatigué, il a décidé de faire fina­le­ment l’im­passe sur Acapulco. En revanche, comme il l’a expliqué après avoir soulevé le 2ème trophée de a carrière, il ne compte pas en rester là et il a des objec­tifs clairs pour cette année 2022 voir plus.

« Je me suis fixé comme objectif de ne pas sortir du top 20 et de conti­nuer à progresser petit à petit. J’ai plusieurs tour­nois que je n’ai pas pu disputer l’année dernière, c’est une belle oppor­tu­nité pour conti­nuer à m’amé­liorer. Ce titre me donne beau­coup de confiance dans ce que je fais car je consi­dère que je suis sur la bonne voie pour être numéro 1 mondial, c’est un de mes objec­tifs car je suis un garçon qui rêve grand et j’ai­me­rais pouvoir gagner des médailles olym­piques et des titres du Grand Chelem. Je sais que j’aurai des oppor­tu­nités pour y parvenir, mais je sais aussi à quel point c’est diffi­cile d’ac­com­plir tout cela »