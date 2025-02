Brillamment qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Rio après sa victoire face à Etcheverry, Alexandre Muller a dû se soumettre à un contrôle anti­do­page après la rencontre. Et visi­ble­ment, il n’a pas apprécié.

« Quand j’ai vu le Monsieur pour le dopage, ça m’a saoulé. Sur le court, je ne peux presque pas boire, sinon j’ai des remon­tées… Pendant le match, j’ai tout trans­piré. C’est impos­sible de pisser. Je n’ai plus d’eau en moi. Il est minuit, et je vais rester au moins deux heures à essayer de remplir une fiole de 90 ml. Ils pour­raient venir me contrôler à un autre moment… », a déclaré le Français chez nos confrères de L’Équipe.