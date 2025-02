Vainqueur du tournoi de Buenois Aires, Joao Fonseca est arrivé chez lui en héros.

Les fans se sont amassés au bord du court lors de ses entrai­ne­ments, il faut dire que le public brési­lien est aussi chaud qu’en Argentine, qu’il a été plutôt bien habitué lors de la fabu­leuse carrière de Gustavo Kuerten.

Flawless 💥



Alexandre Muller pulls out the « cold cele­bra­tion » as he takes out local hero Fonseca 6–1 7–6 under the lights in Rio !#RioOpen pic.twitter.com/Jv87ZzXuOi