Victime d’un petit coup d’arrêt (trois défaites de suite) après un excellent début de saison où il a remporté le tournoi de Hong‐Kong, Alexandre Muller s’est relancé de la meilleure des manières cette nuit en s’of­frant le jeune espoir et local, Joao Fonseca, au premier tour de l’ATP 500 de Rio de Janeiro.

Interrogé à l’issue de la rencontre, le Français était presque désolé pour l’or­ga­ni­sa­tion et les fans qui atten­daient beau­coup de leur pépite, tout récem­ment titré à Buenos Aires.

« Je n’ai jamais joué en Coupe Davis et je n’avais jamais vécu une telle expé­rience, avec un stade rempli et un engoue­ment de cette ampleur. C’était vrai­ment une très grande expé­rience pour moi. Les suppor­ters étaient chauds, un peu fous parfois. J’ai entendu quelques insultes, mais l’ar­bitre a bien fait son boulot. Je voudrais m’ex­cuser auprès du public et du tournoi (sourire). J’ai dû leur faire perdre un peu d’argent ce (mardi) soir. Il paraît que les tickets se vendaient 10 fois plus cher que la veille. Le direc­teur du tournoi ne doit pas m’aimer (rires). Fonseca est une super star ici. Mais bon, je voulais gagner, et le Brésil va le voir à l’oeuvre pendant encore des années. »