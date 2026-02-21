Guest Star au Brésil pour le tenue du tournoi Rio, le Kids de Las Vegas s’est exprimé au sujet des attentes du peuple brési­lien autour de Joao Fonseca. Et ses conseils sont plutôt utiles car on ne peut pas dire que son début de carrière ait été calme.

« Fonseca doit prendre comme un compli­ment le fait que les gens pensent qu’il doit gagner chaque match, mais il doit apprendre que les attentes des autres ne sont pas de sa respon­sa­bi­lité. En revanche, s’amé­liorer chaque jour relève bien de sa respon­sa­bi­lité. Donc, j’es­père qu’il parviendra à faire la distinc­tion entre les attentes des autres et ce sur quoi il doit se concen­trer. Je sais que c’est diffi­cile, car on accorde beau­coup d’im­por­tance à la victoire ou à la défaite, et on oublie ce que l’on doit faire pour s’amé­liorer, et les victoires résultent de 1000 bonnes choses. Il a le luxe d’être jeune, mais il ressent déjà la pres­sion des attentes ».