Guest Star au Brésil pour le tenue du tournoi Rio, le Kids de Las Vegas s’est exprimé au sujet des attentes du peuple brésilien autour de Joao Fonseca. Et ses conseils sont plutôt utiles car on ne peut pas dire que son début de carrière ait été calme.
« Fonseca doit prendre comme un compliment le fait que les gens pensent qu’il doit gagner chaque match, mais il doit apprendre que les attentes des autres ne sont pas de sa responsabilité. En revanche, s’améliorer chaque jour relève bien de sa responsabilité. Donc, j’espère qu’il parviendra à faire la distinction entre les attentes des autres et ce sur quoi il doit se concentrer. Je sais que c’est difficile, car on accorde beaucoup d’importance à la victoire ou à la défaite, et on oublie ce que l’on doit faire pour s’améliorer, et les victoires résultent de 1000 bonnes choses. Il a le luxe d’être jeune, mais il ressent déjà la pression des attentes ».
