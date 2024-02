Depuis le mois de novembre 2023, Arthur Fils a dras­ti­que­ment changé son entou­rage, en commen­çant à colla­borer avec Sébastien Grosjean et Sergi Bruguera.

Deux anciens joueurs renommés, dont un, l’Espagnol, qui a gagné deux fois Roland‐Garros dans sa carrière.

Actuellement à Rio où il affron­tera le jeune local Joao Fonseca (béné­fi­ciaire d’une wild card) au premier tour, Arthur Fils s’est exprimé au micro de Sky Sports sur tous les béné­fices que cela pour­rait repré­senter d’avoir un joueur spécia­liste de la terre battue tel que Bruguera dans son entourage.

« Notre parte­na­riat est extra­or­di­naire parce qu’il m’aide beau­coup et me nourrit de son expé­rience. C’est très bon pour mon tennis, qui est un peu à 50/50. Je joue de bons matches, mais aussi de mauvais. Sergi a gagné deux fois Roland Garros et il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps sur terre battue. Il m’aide beau­coup dans ce domaine, dans la construc­tion des points, dans l’es­prit qu’il faut avoir sur le court : comme un Espagnol. »