Révélation de l’année 2023, Arthur Fils est désor­mais très attendu par tous les fans de tennis Français, qui aime­raient revoir un joueur qui puisse les faire vibrer dans les plus grands tournois.

Mais à seule­ment 19 ans, il faut laisser du temps à Arthur Fils, en témoignent ses résul­tats cette saison, qui sont rela­ti­ve­ment déce­vant, notam­ment sa défaite d’en­trée à Buenos Aires contre Dusan Lajovic (58e).

Désormais à Rio, où il affron­tera le jeune de 17 ans Joao Fonseca, béné­fi­ciaire d’une wild card, Fils a parlé à l’AFP, et s’est dit ‘sans pres­sion’ par rapport aux attentes placées en lui. Le Français sait qu’il a beau­coup de temps devant lui.

« Je n’ai aucune pres­sion, au contraire, je m’amuse là ou je suis et si je peux monter plus haut, je vais tout faire pour. Je prends mon temps, et j’es­saie de profiter de chaque moment et de jouer sur les plus grands courts du monde. Et puis si je peux à chaque fois en sortir avec la victoire je ne vais pas me plaindre. Je progresse, donc si je peux faire des choses incroyables cette année, je ne vais pas me gêner, mais si c’est dans dix ans, ce n’est pas grave. »