Les semaines se suivent mais ne s’améliorent pas pour Matteo Berrettini. Sensation de l’année 2019 avec une demi-finale à l’US Open et une place au Masters de Londres, l’Italien ne parvient pas à lancer sa saison 2020. Blessé à l’abdomen, le Transalpin a été contraint de renoncer à l’ATP Cup avant de chuter au deuxième tour de l’Open d’Australie face à Tennys Sandgren. C’est cette même blessure qui l’a obligé à renoncer à Buenos Aires et désormais à l’ATP 500 de Rio.

« J’ai fait tout ce que je pouvais pour être prêt à temps, a commenté le huitième mondial sur le compte Twitter du tournoi. J’étais très heureux de venir à Rio mais j’ai encore besoin d’un peu de temps pour récupérer. » Le Romain de 23 ans n’a fixé aucune date de retour.

Berrettini : "Fiz de tudo para me recuperar e estar pronto para jogar o Rio Open. Estava super animado para jogar e ir ao Rio com a minha avó brasileira, mas infelizmente ainda preciso de mais dias de recuperação. Desejo sucesso ao torneio e nos vemos no ano que vem."

— Rio Open (@RioOpenOficial) February 12, 2020