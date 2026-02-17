Plombé par de nombreuses blessures ces dernières années et forfait à l’Open d’Australie, Matteo Berrettini a commencé sa saison à Buenos Aires, où il a été éliminé en huitièmes de finale.
L’ex‐6e mondial et finaliste de Wimbledon 2021, aujourd’hui 58e mondial à bientôt 30 ans, enchaîne à Rio où il a expliqué ne pas avoir d’attente particulière.
« Je me sens bien même si je sais qu’il est toujours difficile de revenir, mais je travaille pour être au meilleur de ma forme pour Rio et pour le prochain tournoi. J’ai joué deux matchs à Buenos Aires et la dernière fois que j’avais joué sur terre battue, c’était en mai : je me suis senti à l’aise, j’ai eu de bonnes sensations. Maintenant, je pense match après match. Je ne viens pas ici en imaginant remporter le trophée, c’est quelque chose de lointain pour le moment. Je pense au premier tour, puis au deuxième, et ainsi de suite. Mais je sais que je peux gagner parce que je connais mon niveau », a déclaré l’Italien lors d’une interview accordée au quotidien brésilien Globo.
Publié le mardi 17 février 2026 à 13:57