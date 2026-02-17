Plombé par de nombreuses bles­sures ces dernières années et forfait à l’Open d’Australie, Matteo Berrettini a commencé sa saison à Buenos Aires, où il a été éliminé en huitièmes de finale.

L’ex‐6e mondial et fina­liste de Wimbledon 2021, aujourd’hui 58e mondial à bientôt 30 ans, enchaîne à Rio où il a expliqué ne pas avoir d’at­tente particulière.

« Je me sens bien même si je sais qu’il est toujours diffi­cile de revenir, mais je travaille pour être au meilleur de ma forme pour Rio et pour le prochain tournoi. J’ai joué deux matchs à Buenos Aires et la dernière fois que j’avais joué sur terre battue, c’était en mai : je me suis senti à l’aise, j’ai eu de bonnes sensa­tions. Maintenant, je pense match après match. Je ne viens pas ici en imagi­nant remporter le trophée, c’est quelque chose de loin­tain pour le moment. Je pense au premier tour, puis au deuxième, et ainsi de suite. Mais je sais que je peux gagner parce que je connais mon niveau », a déclaré l’Italien lors d’une inter­view accordée au quoti­dien brési­lien Globo.