Il est parfois lourd de porter le poids du passé de son père, et Casper Ruud en sait quelque chose. Heureusement, l’espoir norvégien a de l’ambition et sa progression régulière a confirmé qu’il voulait « tuer le père ».



En remportant sa demi-finale face à Rio face à Chela, il est certain d’atteindre la 38ème place mondial et ainsi « d’effacer » son papa des tablettes. « C’est sans aucun doute une belle réussite que d’atteindre mon meilleur classement et d’avoir dépassé mon père qui détenait ce record. Maintenant que je l’ai dépassé, je peux déjà être le chef de la maison ».



Concernant Pedro Sousa qu’il affrontera en finale, il sait qu’il va devoir batailler :« Ce sera un match très difficile. Maintenant, il n’a pas un classement très élevé, mais pour une raison quelconque, il a atteint la finale. La seule fois où j’ai joué était sur terre battue et j’ai perdu, donc J’espère avoir plus de chance demain. «