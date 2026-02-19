AccueilATPATP - RioCerundolo s'en prend aux organisateurs après son abandon : "Je sais déjà...
ATP - Rio

Cerundolo s’en prend aux orga­ni­sa­teurs après son abandon : « Je sais déjà qui ils privilégient »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

827


Vainqueur de l’Open de Buenos Aires la semaine dernière, Francisco Cerúndolo a été contraint à l’abandon en huitièmes de finale de l’Rio Open. L’Argentin était alors mené 6–2, 3–1 par son compa­triote Thiago Agustín Tirante, 92e mondial.

Dans des propos relayés par ESPN après son abandon, le 19e joueur mondial n’a pas caché son agace­ment. Il s’en est pris à l’organisation du tournoi, lais­sant entendre qu’un trai­te­ment de faveur aurait été accordé à un ou certains joueur(s).

« Je ne m’at­ten­dais pas à devoir jouer deux matchs consé­cu­tifs hier et aujourd’hui. J’avais demandé à ne pas être programmé ainsi, mais on ne m’a pas laissé le choix. Je sais déjà qui on privi­légie… Beaucoup de matchs, beau­coup d’usure, le physique peut vous jouer des tours. J’étais un peu à bout de forces… », a lâché l’Argentin, visi­ble­ment remonté. 

Difficile de ne pas y voir une allu­sion au jeune phéno­mène brési­lien João Fonseca, programmé ce jeudi après avoir disputé son premier tour mardi. En notant tout de même que ce dernier a joué en double mercredi. 

Publié le jeudi 19 février 2026 à 09:26

Article précédent
Sinner, encore inter­rogé sur Djokovic : « Ici, personne ne te fait de cadeau et honnê­te­ment, je n’y pense plus »
Article suivant
Tombeur de Medvedev, Tsitsipas fait passer un message très fort : « Je veux aller sur le terrain et réaliser mes rêves, je veux voir plus grand »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.