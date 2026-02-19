

Vainqueur de l’Open de Buenos Aires la semaine dernière, Francisco Cerúndolo a été contraint à l’abandon en huitièmes de finale de l’Rio Open. L’Argentin était alors mené 6–2, 3–1 par son compa­triote Thiago Agustín Tirante, 92e mondial.

Dans des propos relayés par ESPN après son abandon, le 19e joueur mondial n’a pas caché son agace­ment. Il s’en est pris à l’organisation du tournoi, lais­sant entendre qu’un trai­te­ment de faveur aurait été accordé à un ou certains joueur(s).

« Je ne m’at­ten­dais pas à devoir jouer deux matchs consé­cu­tifs hier et aujourd’hui. J’avais demandé à ne pas être programmé ainsi, mais on ne m’a pas laissé le choix. Je sais déjà qui on privi­légie… Beaucoup de matchs, beau­coup d’usure, le physique peut vous jouer des tours. J’étais un peu à bout de forces… », a lâché l’Argentin, visi­ble­ment remonté.

Difficile de ne pas y voir une allu­sion au jeune phéno­mène brési­lien João Fonseca, programmé ce jeudi après avoir disputé son premier tour mardi. En notant tout de même que ce dernier a joué en double mercredi.