Vainqueur de l’Open de Buenos Aires la semaine dernière, Francisco Cerúndolo a été contraint à l’abandon en huitièmes de finale de l’Rio Open. L’Argentin était alors mené 6–2, 3–1 par son compatriote Thiago Agustín Tirante, 92e mondial.
Dans des propos relayés par ESPN après son abandon, le 19e joueur mondial n’a pas caché son agacement. Il s’en est pris à l’organisation du tournoi, laissant entendre qu’un traitement de faveur aurait été accordé à un ou certains joueur(s).
« Je ne m’attendais pas à devoir jouer deux matchs consécutifs hier et aujourd’hui. J’avais demandé à ne pas être programmé ainsi, mais on ne m’a pas laissé le choix. Je sais déjà qui on privilégie… Beaucoup de matchs, beaucoup d’usure, le physique peut vous jouer des tours. J’étais un peu à bout de forces… », a lâché l’Argentin, visiblement remonté.
« No esperaba tener que jugar dos partidos seguidos entre ayer y hoy. Hice el pedido para que no me programen así, pero no me dieron ni una chance. Ya me imagino a quién priorizan… »— ESPN Tenis (@ESPNtenis) February 19, 2026
🗣️ Francisco Cerúndolo tras su retiro en #Río. pic.twitter.com/r88m4lYfS0
Difficile de ne pas y voir une allusion au jeune phénomène brésilien João Fonseca, programmé ce jeudi après avoir disputé son premier tour mardi. En notant tout de même que ce dernier a joué en double mercredi.
Publié le jeudi 19 février 2026 à 09:26