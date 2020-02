Perturbé par des pépins physiques en 2019 avec des blessures aux ischio-jambiers, aux abdominaux et au dos, Borna Coric a décidé de changer sa routine en participant à la tournée sud-américaine sur terre battue. Le Croate s’est confié au site Internet du tournoi de Rio avant ses débuts dans la cité carioca : « Je sais que je n’ai pas très bien joué ces derniers mois, alors je n’ai pas vraiment une attente particulière ici, à Rio. J’essaie maintenant de me concentrer sur mon entraînement pour m’améliorer (…) Pour moi, il aurait été plus pratique de rester en Europe et de jouer sur dur en indoor, mais je voulais tester quelque chose de différent. J’ai entendu beaucoup de bonnes choses sur la tournée sud-américaine, alors j’ai décidé d’essayer. Cela peut être un tournant pour moi et j’espère changer la dynamique. »