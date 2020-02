Borna Coric ne réalise pas un début de saison digne de son talent (NDLR : 3 défaites et 1 victoire face à Thiem à l’ATP Cup) et il le sait. Du coup, il est un peu résigné comme il l’a expliqué à son arrivée à Rio : « Je sais que je n’ai pas très bien joué ces derniers mois, donc je n’ai rien à attendre ici à Rio. J’essaie maintenant de me concentrer sur mon entraînement et de m’améliorer. Pour moi, ce serait probablement plus pratique de rester en Europe et de jouer sur des terrains durs, mais je voulais essayer quelque chose de différent. J’ai entendu beaucoup de bonnes choses sur la tournée en Amérique du Sud et j’ai donc décidé de l’essayer. J’espère que cela peut être un revirement pour moi. J’espère vraiment pouvoir changer ma dynamique »