La tournée sud‐américaine sur terre battue ne se passe pas comme prévu pour Corentin Moutet.

Quelques jours après sa défaite en huitièmes de finale à Buenos Aires face à Lorenzo Musetti, le Français a encore mordu la pous­sière ce mardi face à Tomas Etcheverry (43e). Malgré un sursaut d’or­gueil dans le deuxième set pour pousser son adver­saire au tie‐break alors qu’il était mené 4–1, Corentin a fini par s’in­cliner : 6–3, 7–6(1).

Présent sur place, le jour­na­liste portu­gais, José Morgado, a immor­ta­lisé un moment assez révé­la­teur de la détresse du Parisien, qui a carré­ment proposé à son entraî­neur de jouer à sa place en lui tendant sa raquette.

Moutet gets broken from 40–0 and Etcheverry now leads 6–3, 4–1.



He invites his coach to play in his place. pic.twitter.com/ii9kh8DD4b