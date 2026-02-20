AccueilATPATP - RioÉnorme déception pour Joao Fonseca : "J'ai fait des bêtises, je suis...
ATP - Rio

Énorme décep­tion pour Joao Fonseca : « J’ai fait des bêtises, je suis triste »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

319


Alors que les têtes de série numéro 1 et 2, Francisco Cerundolo et Luciano Darderi, avaient déjà été élimi­nées et qu’une voie semblait s’ouvrir devant lui à domi­cile, sur l’ATP 500 de Rio, Joao Fonseca a fina­le­ment chuté dès les huitièmes de finale. Le Brésilien de 19 ans, 38e mondial, a été dominé par le Péruvien Ignacio Buse (91e) en trois sets : 5–7, 6–3, 6–4.

Dans des propos relayés par Tennis News, le Brésilien de 19 ans, 38e mondial, a analysé de manière lucide sa contre‐performance. 

« Je pense avoir réussi un bon premier set, je n’ai pas trop cherché à marquer des points, j’ai réussi à faire un break, mais c’était plus son démé­rite que mon mérite. Au deuxième set, j’ai raté une grande occa­sion, je n’ai pas réussi à me retrouver dans le jeu, il a bien joué et je n’ai pas réussi à renverser la situa­tion. Il a pris confiance et j’ai un peu relâché, je n’ai pas saisi les occa­sions. J’ai des choses à améliorer. À ce niveau, on ne peut pas se permettre de rater des occa­sions. J’ai fait des bêtises à certains moments, mais il faut conti­nuer à s’amé­liorer, à travailler. Je suis triste de cette défaite, mais bon… »

Publié le vendredi 20 février 2026 à 11:44

