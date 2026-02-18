S’il occupe le 38e rang mondial à 19 ans, et qu’il a déjà remporté trois titres au cours de sa jeune carrière, Joao Fonseca ne répond pas encore tota­le­ment aux immenses attentes placées en lui, notam­ment au Brésil où l’on espère le voir riva­liser rapi­de­ment avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Fonseca a enchaîné quatre défaites de suite avant de décro­cher sa première victoire de la saison ce mardi à domi­cile, sur l’ATP 500 de Rio. Il a dominé son compa­triote Thiago Monteiro en deux sets : 7–6(1), 6–1, en 1h35 de jeu.

Le journal L’Equipe a évoqué dans un article toute la pres­sion autour du « phéno­mène » et a rappelé les propos à son égard de Roger Federer, action­naire de la marque « On », le sponsor vesti­men­taire de Fonseca.

« João est un peu comme Sinner, il doit apprendre à savoir quand déchaîner sa puis­sance et quand retenir ses attaques. Une fois qu’il aura trouvé la solu­tion, il n’y aura plus de limites », a analysé le maestro, très confiant pour son « poulain ».