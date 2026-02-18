S’il occupe le 38e rang mondial à 19 ans, et qu’il a déjà remporté trois titres au cours de sa jeune carrière, Joao Fonseca ne répond pas encore totalement aux immenses attentes placées en lui, notamment au Brésil où l’on espère le voir rivaliser rapidement avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Fonseca a enchaîné quatre défaites de suite avant de décrocher sa première victoire de la saison ce mardi à domicile, sur l’ATP 500 de Rio. Il a dominé son compatriote Thiago Monteiro en deux sets : 7–6(1), 6–1, en 1h35 de jeu.
Le journal L’Equipe a évoqué dans un article toute la pression autour du « phénomène » et a rappelé les propos à son égard de Roger Federer, actionnaire de la marque « On », le sponsor vestimentaire de Fonseca.
« João est un peu comme Sinner, il doit apprendre à savoir quand déchaîner sa puissance et quand retenir ses attaques. Une fois qu’il aura trouvé la solution, il n’y aura plus de limites », a analysé le maestro, très confiant pour son « poulain ».
Publié le mercredi 18 février 2026 à 11:48