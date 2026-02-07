AccueilATPATP - RioGaël Monfils, blessé et embarassée : "Je présente mes excuses"
Gaël Monfils, blessé et emba­rassée : « Je présente mes excuses »

Alors qu’il dispute la dernière saison de sa carrière et qu’il avait envie de disputer une dernière fois ses tour­nois préférés, Gaël Monfils va malheu­reu­se­ment devoir prendre sa retraite dans dire adieu à l’Amérique du Sud et sa fameuse tournée de février sur terre battue. 

Quelques jours après avoir déclaré forfait pour l’ATP 250 de Buenos Aires, le Français a été contraint de faire la même chose pour l’ATP 500 de Rio (du 16 au au 22). 

« Je suis très triste de devoir déclarer forfait pour l’Open de Rio. J’ai tout fait pour guérir, mais malheu­reu­se­ment, je suis aux prises avec un virus qui affecte grave­ment ma santé et m’empêche de voyager. Pour l’instant, ma prio­rité c’est ma santé et j’ai besoin de temps pour récu­pérer afin de pouvoir revenir sur le court. J’adore jouer à Rio et je présente mes excuses aux fans et au tournoi pour ne pas pouvoir être avec vous. »

Publié le samedi 7 février 2026 à 17:12

