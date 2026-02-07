Alors qu’il dispute la dernière saison de sa carrière et qu’il avait envie de disputer une dernière fois ses tournois préférés, Gaël Monfils va malheureusement devoir prendre sa retraite dans dire adieu à l’Amérique du Sud et sa fameuse tournée de février sur terre battue.
Quelques jours après avoir déclaré forfait pour l’ATP 250 de Buenos Aires, le Français a été contraint de faire la même chose pour l’ATP 500 de Rio (du 16 au au 22).
Gael Monfils infelizmente não disputará o Rio Open 2026. Desejamos uma rápida recuperação e esperamos receber sua visita futuramente. 🙏— Rio Open (@RioOpenOficial) February 7, 2026
« Estou muito triste por ter que desistir do Rio Open. Fiz de tudo para conseguir ficar bem, mas infelizmente estou lidando com um vírus que… pic.twitter.com/rREMQ9B1Bt
« Je suis très triste de devoir déclarer forfait pour l’Open de Rio. J’ai tout fait pour guérir, mais malheureusement, je suis aux prises avec un virus qui affecte gravement ma santé et m’empêche de voyager. Pour l’instant, ma priorité c’est ma santé et j’ai besoin de temps pour récupérer afin de pouvoir revenir sur le court. J’adore jouer à Rio et je présente mes excuses aux fans et au tournoi pour ne pas pouvoir être avec vous. »
Publié le samedi 7 février 2026 à 17:12