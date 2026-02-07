Alors qu’il dispute la dernière saison de sa carrière et qu’il avait envie de disputer une dernière fois ses tour­nois préférés, Gaël Monfils va malheu­reu­se­ment devoir prendre sa retraite dans dire adieu à l’Amérique du Sud et sa fameuse tournée de février sur terre battue.

Quelques jours après avoir déclaré forfait pour l’ATP 250 de Buenos Aires, le Français a été contraint de faire la même chose pour l’ATP 500 de Rio (du 16 au au 22).

Gael Monfils infe­liz­mente não dispu­tará o Rio Open 2026. Desejamos uma rápida recu­pe­ração e espe­ramos receber sua visita futu­ra­mente. 🙏



« Estou muito triste por ter que desistir do Rio Open. Fiz de tudo para conse­guir ficar bem, mas infe­liz­mente estou lidando com um vírus que… pic.twitter.com/rREMQ9B1Bt — Rio Open (@RioOpenOficial) February 7, 2026

« Je suis très triste de devoir déclarer forfait pour l’Open de Rio. J’ai tout fait pour guérir, mais malheu­reu­se­ment, je suis aux prises avec un virus qui affecte grave­ment ma santé et m’empêche de voyager. Pour l’instant, ma prio­rité c’est ma santé et j’ai besoin de temps pour récu­pérer afin de pouvoir revenir sur le court. J’adore jouer à Rio et je présente mes excuses aux fans et au tournoi pour ne pas pouvoir être avec vous. »