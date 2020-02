C’est un joueur qu’il va falloir suivre. A seulement 16 ans et 9 mois, l’Espagnol Carlos Alcaraz (406e) a remporté son premier match sur le circuit ATP en disposant de son compatriote Albert Ramos-Vinolas (41e). Breaké au troisième set (0-3), Carlos Alcaraz est remonté pour mener 5-3 avant de rater deux premières balles de match et de l’emporter au jeu décisif (7-6(2), 4-6, 7-6(2)) au terme d’un combat de 3h36 de jeu. Au deuxième tour, il affrontera Federico Coria, tombeur de Corentin Moutet.

As the ⏰ strikes 3 a.m. in Rio…

16-year-old Carlos Alcaraz triumphs in his ATP main draw debut 7-6(2) 4-6 7-6(2) against fellow Spaniard Ramos-Vinolas in three hours and 36 minutes.#RioOpen pic.twitter.com/taByXUwZkk

— Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2020