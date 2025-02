Vainqueur à Buenos Aires de son premier titre sur le circuit prin­cipal, à seule­ment 18 ans, le Brésilien Joao Fonseca a déjà changé de dimension.

Lors de sa confé­rence de presse chez lui à Rio, où il va affronter le Français Alexandre Muller au premier tour, le nouveau 66e mondial a révélé avoir reçu des messages de féli­ci­ta­tions de la part de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz et d’autres grandes stars du sport mondial : Ronaldo, Neymar et Vinicius.

« J’ai l’im­pres­sion que ma vie a complè­te­ment changé. Sur le circuit, les gens me respectent beau­coup plus qu’a­vant. Tous les joueurs savent main­te­nant de quoi je suis capable. »

Fonseca honored to receive messages from people like Neymar, Vini, Ronaldo, Nadal, Alcaraz after his Buenos Aires title.



« I feel like my life comple­tely changed. And on tour people respect me a lot more than before. All players now know what I’m capable of. »