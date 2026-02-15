Si le tournoi de Rio est un moment à part dans le calen­drier du circuit, c’est aussi parce qu’il se joue sur terre‐battue. Visiblement le prodige brési­lien ne l’a pas compris. Lors de sa confé­rence de presse, il a même fait une propo­si­tion plutôt saugrenue.

« Je trouve le tournoi excep­tionnel. C’est là que j’ai joué la majo­rité des tour­nois ATP dans le passé. Je vois que le Rio Open a vrai­ment un atout : ils traitent les joueurs d’une manière diffé­rente, ils se soucient d’eux. J’en ai déjà parlé avec beau­coup de joueurs, et beau­coup aiment, ils aime­raient visiter le Brésil, mais c’est diffi­cile, hein ? Parce que le circuit actuel­le­ment est dominé par des courts rapides. Je pense que, à l’avenir, si le tournoi a la possi­bi­lité de changer de surface, ce serait très bénéfique »



