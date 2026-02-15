Si le tournoi de Rio est un moment à part dans le calendrier du circuit, c’est aussi parce qu’il se joue sur terre‐battue. Visiblement le prodige brésilien ne l’a pas compris. Lors de sa conférence de presse, il a même fait une proposition plutôt saugrenue.
« Je trouve le tournoi exceptionnel. C’est là que j’ai joué la majorité des tournois ATP dans le passé. Je vois que le Rio Open a vraiment un atout : ils traitent les joueurs d’une manière différente, ils se soucient d’eux. J’en ai déjà parlé avec beaucoup de joueurs, et beaucoup aiment, ils aimeraient visiter le Brésil, mais c’est difficile, hein ? Parce que le circuit actuellement est dominé par des courts rapides. Je pense que, à l’avenir, si le tournoi a la possibilité de changer de surface, ce serait très bénéfique »
Publié le dimanche 15 février 2026 à 10:19