L’histoire est belle pour Joao Fonseca qui brille à 17 ans dans sa ville natale, Rio. Invité et plus jeune quart de fina­liste sur le circuit ATP depuis dix ans grâce à ses victoires impres­sion­nantes sur Arthur Fils et Cristian Garin, le Brésilien n’est pas rassasié.

« Je vis un rêve et je n’ai pas encore réalisé ce que j’ai accompli. Mais je veux conti­nuer à rêver, je suis très heureux de mon parcours jusqu’à présent, mais j’en veux plus. Je suis heureux de la façon dont j’ai joué et de la manière dont j’ai progressé cette année, non seule­ment sur le plan tech­nique, mais aussi menta­le­ment et physi­que­ment. Je ne remer­cierai jamais assez mon équipe, ma famille et mes amis. »

The youn­gest ATP quarter‐finalist in a DECADE 🚀



17‐year‐old Joao Fonseca takes out Garin 6–4 6–4 in front of an ECSTATIC crowd in Rio !#RioOpen10Anos pic.twitter.com/oitupBGjjG — Tennis TV (@TennisTV) February 23, 2024

Pour une place dans le dernier carré, le 655e mondial affron­tera l’Argentin Mariano Navone (113e).