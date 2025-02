Après sa belle perfor­mance face à Fonseca, Alexandre Muller a enfoncé le clou face à 7–5, 7–6. Il affron­tera Cerundolo en quart de finale. Très à l’aise sur l’ocre, le Tricolore a proposé un jeu de pur terrien comme l’at­teste la balle de match.

Après cette belle victoire, les soins, et toutes les obli­ga­tions liées aux médias, Alexandre est rentré à l’hôtel à minuit où on l’at­ten­dait pour un test antidopage.

Stunning stuff as Alexandre Muller takes out Etcheverry to reach the QFs at the @RioOpenOficial ! pic.twitter.com/pzexf77yts