S’il a remporté l’ATP 500 de Rio pour la deuxième année consé­cu­tive, grâce à sa victoire en finale contre le Français Alexandre Muller (6−2, 6–3), Sebastian Baez a avoué avoir hésité à se lancer dans la défense de son titre au Brésil.

« Je vais vous raconter une histoire. Après avoir perdu contre Seyboth Wild au deuxième tour à Buenos Aires la semaine dernière, j’ai dû prendre la déci­sion le lende­main de jouer à Rio o non. J’ai pensé que c’était une bonne idée de ne pas venir. J’ai parlé à mon entraî­neur, Guti (Sebastian Gutierrez), et il m’a dit que je devais relever tous les défis la tête haute et conti­nuer à me battre quelle que soit la situa­tion. Il m’a dit d’être coura­geux et de travailler dur. Avec le recul, je peux dire que c’était une très bonne décision. »