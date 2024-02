Finaliste à Rio, aujourd’hui 60ème à l’ATP, l’Argentin vit un petit rêve éveillé alors qu’il est seule­ment âge de 22 ans.

Même si le but était de faire carrière, cela arrive plus vite que prévu et sa perfor­mance au Brésil lui ouvre vrai­ment de nouvelles pers­pec­tives, notam­ment celle de décou­vrir la vraie vie du circuit comme il l’a expliqué au quoti­dien la Nation.

« J’ai fait preuve d’une grande persé­vé­rance dont je suis fier. J’ai pu supporter les moments où je n’al­lais pas bien et où je me heur­tais à un mur. C’est pour­quoi ce que j’ap­précie le plus aujourd’hui, c’est de regarder en arrière, puis de regarder en avant et de savoir que je vais jouer sur le circuit de façon régu­lière, que je serai dans le cut sur certains Masters 1000, que je ferai des tour­nées impen­sables, comme celle sur gazon. Je suis heureux de ce qui m’ar­rive. Ce que j’ai vécu à Rio est passion­nant. Et tout a explosé : les messages, le nombre de fans, les salu­ta­tions… Ce sont des choses qui arrivent parfois dans le tennis et je suis heureux de pouvoir vivre ce dont j’ai toujours rêvé ».