Récent vain­queur du tournoi de Buenos Aires, Joao Fonseca est arrivé en héros chez lui, à Rio de Janeiro.

Mais ce mardi soir, sur le central Gustavo Kuerten, Joao n’avait pas vrai­ment le même punch que d’ha­bi­tude et, surtout, le Tricolore Alexandre Muller avait un vrai plan. Au final, le Français a éteint la flamme brési­lienne en deux manches : 6–1, 7–6.

Flawless 💥



Alexandre Muller pulls out the « cold cele­bra­tion » as he takes out local hero Fonseca 6–1 7–6 under the lights in Rio !#RioOpen pic.twitter.com/Jv87ZzXuOi