Le message de Djokovic que le vain­queur du tournoi n'ou­bliera jamais

Après trois finales perdues, toujours sur terre battue, l’Argentin Tomas Martin Etcheverry a remporté à 26 ans et sur l’ATP 500 de Rio le premier titre de sa carrière sur le circuit principal. 

Tombeur d’Alejandro Tabilo (42e mondial) en finale du tournoi brési­lien, le 33e joueur mondial a même eu l’hon­neur de rece­voir un message de la part de son idole, Novak Djokovic. 

« Allez cham­pion », a écrit l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, en espa­gnol, dans sa story Instagram. 

Etcheverry vit un rêve éveillé !

Publié le mardi 24 février 2026 à 10:59

