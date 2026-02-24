Après trois finales perdues, toujours sur terre battue, l’Argentin Tomas Martin Etcheverry a remporté à 26 ans et sur l’ATP 500 de Rio le premier titre de sa carrière sur le circuit principal.
Tombeur d’Alejandro Tabilo (42e mondial) en finale du tournoi brésilien, le 33e joueur mondial a même eu l’honneur de recevoir un message de la part de son idole, Novak Djokovic.
« Allez champion », a écrit l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, en espagnol, dans sa story Instagram.
Hasta Novak Djokovic está al tanto del título de Tomy Etcheverry y lo ha felicitado en redes. Recordemos que Retu se había hecho viral con ese cartel que contaba su 1er punto ATP y la diferencia que habia con el serbio.— Seba Torres (@sntorres7) February 23, 2026
Emocionante historia y aún más, la grandeza de Nole🥹. pic.twitter.com/5WTzzm58aV
Etcheverry vit un rêve éveillé !
Publié le mardi 24 février 2026 à 10:59