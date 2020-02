L’Italien Gianluca Mager, vainqueur de Dominic Thiem, le spécialiste de l’ocre, était en état de choc après son exploit face à l’Autrichien. Il faut die que c’est sûrement le plus beau moment d’une carrière menée dans l’anonymat du circuit professionnel. « C’est incroyable, j’ai du mal à relativiser. C’est une rêve qui s’est réalisé, en plus face à Thiem, la référence sur cette surface. Maintenant je dois me calmer un peu, car je suis totalement surexcité« . Maintenant, l’Italien doit pas perdre de vue qu’il a une vraie chance d’atteindre la finale du tournoi. Pour cela, il faut qu’il domine le Hongrois Attila Balázs (106ème), c’est bien parti puisqu’il mène 7-6, 3-3 avant l’interruption…

