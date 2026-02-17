Daniel Altmaier va s’en mordre les doigts.
Au premier tour de l’ATP 500 de Rio, l’Allemand avait pourtant réalisé le geste parfait. À 7–7 dans le tie‐break du deuxième set face à Dusan Lajovic, le 54e mondial tente une amortie sublime, parfaitement déposée derrière le filet.
Sauf qu’au moment même où la balle quitte sa raquette, il pense l’avoir manquée et lâche un cri : ‘Non, non !’
Un réflexe fatal.
L’arbitre estime que son exclamation a gêné son adversaire et attribue le point à Lajovic. Sur cette décision, le Serbe obtient une balle de match… qu’il convertit dans la foulée pour s’imposer 6–4, 7–6(7).
C’EST UNE DINGUERIE ! Altmaier râle pensant avoir raté son amortie (qui termine pourtant gagnante) et perd donc le point car pas le droit de parler durant l’échange. Le point d’après il s’inclinera… pic.twitter.com/RB4SGxk0Hu— Valentin (@ValTieBreak) February 16, 2026
Cruel dénouement pour Altmaier, piégé par son propre cri.
Publié le mardi 17 février 2026 à 14:28