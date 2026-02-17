Daniel Altmaier va s’en mordre les doigts.

Au premier tour de l’ATP 500 de Rio, l’Allemand avait pour­tant réalisé le geste parfait. À 7–7 dans le tie‐break du deuxième set face à Dusan Lajovic, le 54e mondial tente une amortie sublime, parfai­te­ment déposée derrière le filet.

Sauf qu’au moment même où la balle quitte sa raquette, il pense l’avoir manquée et lâche un cri : ‘Non, non !’

Un réflexe fatal.

L’arbitre estime que son excla­ma­tion a gêné son adver­saire et attribue le point à Lajovic. Sur cette déci­sion, le Serbe obtient une balle de match… qu’il convertit dans la foulée pour s’imposer 6–4, 7–6(7).

C’EST UNE DINGUERIE ! Altmaier râle pensant avoir raté son amortie (qui termine pour­tant gagnante) et perd donc le point car pas le droit de parler durant l’échange. Le point d’après il s’inclinera… pic.twitter.com/RB4SGxk0Hu — Valentin (@ValTieBreak) February 16, 2026

Cruel dénoue­ment pour Altmaier, piégé par son propre cri.