« Nonnnn ! », le cri fatal de Daniel Altmaier, 54e mondial, qui change abso­lu­ment tout

Baptiste Mulatier

Daniel Altmaier va s’en mordre les doigts. 

Au premier tour de l’ATP 500 de Rio, l’Allemand avait pour­tant réalisé le geste parfait. À 7–7 dans le tie‐break du deuxième set face à Dusan Lajovic, le 54e mondial tente une amortie sublime, parfai­te­ment déposée derrière le filet.

Sauf qu’au moment même où la balle quitte sa raquette, il pense l’avoir manquée et lâche un cri : ‘Non, non !’

Un réflexe fatal.

L’arbitre estime que son excla­ma­tion a gêné son adver­saire et attribue le point à Lajovic. Sur cette déci­sion, le Serbe obtient une balle de match… qu’il convertit dans la foulée pour s’imposer 6–4, 7–6(7).

Cruel dénoue­ment pour Altmaier, piégé par son propre cri.

Publié le mardi 17 février 2026 à 14:28

