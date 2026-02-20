AccueilATPATP - Rio"Nous ne pouvons pas imaginer à quel point cela doit être difficile...
« Nous ne pouvons pas imaginer à quel point cela doit être diffi­cile pour Fonseca de gérer la pres­sion qui lui vient de son pays »

Thomas S
Par Thomas S

Battu par le Péruvien, Ignacio Buse, dès les huitièmes de finale de l’ATP 500 de Rio, chez lui, au Brésil, Joao Fonseca a une nouvelle fois déçu ses fans après un début de saison 2026 loin d’être idéal.

Avec seule­ment une victoire en quatre matchs, l’ac­tuel 38e mondial semble rattrapé par une certaine pres­sion comme l’a notam­ment souligné notre confrère, José Moron. 

« Nous ne pouvons pas imaginer à quel point cela doit être diffi­cile pour Fonseca de gérer la pres­sion qui lui vient de son pays. Pensez qu’il n’a remporté qu’UN seul match sur les trois qu’il a disputés à Rio, chez lui. Cela montre bien qu’il ressent la pres­sion. C’est ce dont je parlais l’autre jour. Joao doit essayer de s’évader de tout cela pour jouer libre­ment. Il a déjà montré de quoi il était capable, mais à son jeune âge, la pres­sion de la presse et du public de son pays le dépasse parfois. De plus, à chaque défaite, il a l’im­pres­sion de déce­voir ou de ne pas répondre aux attentes, ce qui alourdit encore son fardeau. Espérons qu’il y parvienne petit à petit et que nous puis­sions voir le tennis qu’il a en lui. »

Publié le vendredi 20 février 2026 à 14:14

