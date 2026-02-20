Battu par le Péruvien, Ignacio Buse, dès les huitièmes de finale de l’ATP 500 de Rio, chez lui, au Brésil, Joao Fonseca a une nouvelle fois déçu ses fans après un début de saison 2026 loin d’être idéal.

Avec seule­ment une victoire en quatre matchs, l’ac­tuel 38e mondial semble rattrapé par une certaine pres­sion comme l’a notam­ment souligné notre confrère, José Moron.

No nos podemos imaginar lo difícil que tiene que ser para Fonseca lidiar con la presión que le viene de su país.



Piensen que solo ha podido ganar UN partido en tres veces que ha jugado en Rio, en casa. Es la muestra de que está sintiendo la presión.



Es lo que hablaba el otro… https://t.co/f9Jw9PqI02 — José Morón (@jmgmoron) February 20, 2026

« Nous ne pouvons pas imaginer à quel point cela doit être diffi­cile pour Fonseca de gérer la pres­sion qui lui vient de son pays. Pensez qu’il n’a remporté qu’UN seul match sur les trois qu’il a disputés à Rio, chez lui. Cela montre bien qu’il ressent la pres­sion. C’est ce dont je parlais l’autre jour. Joao doit essayer de s’évader de tout cela pour jouer libre­ment. Il a déjà montré de quoi il était capable, mais à son jeune âge, la pres­sion de la presse et du public de son pays le dépasse parfois. De plus, à chaque défaite, il a l’im­pres­sion de déce­voir ou de ne pas répondre aux attentes, ce qui alourdit encore son fardeau. Espérons qu’il y parvienne petit à petit et que nous puis­sions voir le tennis qu’il a en lui. »