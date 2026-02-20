Battu par le Péruvien, Ignacio Buse, dès les huitièmes de finale de l’ATP 500 de Rio, chez lui, au Brésil, Joao Fonseca a une nouvelle fois déçu ses fans après un début de saison 2026 loin d’être idéal.
Avec seulement une victoire en quatre matchs, l’actuel 38e mondial semble rattrapé par une certaine pression comme l’a notamment souligné notre confrère, José Moron.
No nos podemos imaginar lo difícil que tiene que ser para Fonseca lidiar con la presión que le viene de su país.— José Morón (@jmgmoron) February 20, 2026
Piensen que solo ha podido ganar UN partido en tres veces que ha jugado en Rio, en casa. Es la muestra de que está sintiendo la presión.
« Nous ne pouvons pas imaginer à quel point cela doit être difficile pour Fonseca de gérer la pression qui lui vient de son pays. Pensez qu’il n’a remporté qu’UN seul match sur les trois qu’il a disputés à Rio, chez lui. Cela montre bien qu’il ressent la pression. C’est ce dont je parlais l’autre jour. Joao doit essayer de s’évader de tout cela pour jouer librement. Il a déjà montré de quoi il était capable, mais à son jeune âge, la pression de la presse et du public de son pays le dépasse parfois. De plus, à chaque défaite, il a l’impression de décevoir ou de ne pas répondre aux attentes, ce qui alourdit encore son fardeau. Espérons qu’il y parvienne petit à petit et que nous puissions voir le tennis qu’il a en lui. »
Publié le vendredi 20 février 2026 à 14:14